Стало известно о попытке ВСУ прорваться в российский регион WarGonzo: ВСУ попытались прорвать границу в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские вооруженные силы предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области. По его информации, боевые действия развернулись неподалеку от населенного пункта Теткино. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Как уточнил канал, украинские войска подходили к российским позициям с трех направлений, однако военнослужащие ВС РФ заметили противника. По его данным, после боевого столкновения ВСУ понесли потери и были отброшены назад. Источник канала в силовых структурах добавил, что солдаты ЗВО и пограничники ждут дальнейших попыток украинских военных подойти к нашим рубежам.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью. Атака со стороны ВСУ осуществлялась в районе 07:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ. По его словам, в селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах.