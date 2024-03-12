В приграничном с Украиной регионе сбили восемь снарядов РСЗО «Вампир» МО РФ: ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. Атака со стороны ВСУ осуществлялась в районе 07:30 мск, уточнили военные.

Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК «Точка-У» уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе действует система ракетной опасности, он призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам.