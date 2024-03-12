Военкор оценил попытку ВСУ прорваться под Белгородом Военкор Безсонов назвал самоубийственной попытку ВСУ прорваться под Белгородом

Фото: МО РФ

Попытка ВСУ прорваться под Белгородом является самоубийственной, заявил военный корреспондент Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. Он выразил сомнения, что западные союзники Киева одобрили бы «такое бессмысленное расходование дефицитной техники». МО РФ попытку прорыва ДРГ не комментировало.

Безсонов предположил, что границу пытались прорвать кадровые подразделения ВСУ, а не «ублюдки-предатели», состоящие в украинских вооруженных формированиях. По его мнению, их используют лишь «для картинки».

Непонятно, на что они рассчитывают. Ладно солдаты тупые, но офицеры не могут не знать, какие у нас там силы сосредоточены и что это самоубийственная задача. Ну не могут же все они быть наркоманами, — написал он.

Военкор задался вопросом, как «западные хозяева» Киева отреагируют на столь бессмысленное расходование военной техники, снарядов и людей.

Об украинских матерях молчу, — добавил он.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения сегодня утром, 12 марта, пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР. Минобороны РФ и ФСБ РФ данную информацию пока не комментировали.