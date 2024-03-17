ВСУ ночью попытались атаковать российский регион Клычков: средства ПВО ночью сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что попытка атаки была предпринята украинской стороной в ночное время.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, — написал Клычков.

Губернатор добавил, что держит на контроле оперативную обстановку.

Глава Курской области Роман Старовойт в свою очередь сообщал, что украинский беспилотник сбили в небе над регионом. Он уточнил, что дрон самолетного типа был поражен силами ПВО.

Также в Минобороны России рассказали, что за минувшую ночь над территорией России средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ. В частности, один дрон был уничтожен над Орловской областью, три — в границах Курской области. Вместе с тем БПЛА перехвачены и ликвидированы в Московской, Белгородской, Калужской, Ростовской и Ярославской областях.

Кроме того, экипаж российского вертолета Ми-8 из группы огневой поддержки в ходе боевого полета уничтожил украинский беспилотник на Купянском направлении. Дрон сбили из стрелкового оружия.