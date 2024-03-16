Над Курской областью уничтожили беспилотник Старовойт: украинский беспилотник уничтожили над Курской областью

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Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, это аппарат самолетного типа.

Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, — отметил глава области.

Ранее в небе над Фатежским районом российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник. Помимо этого, атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглась Белгородская область, аппарат сбросил четыре взрывных устройства. Также в селе Новом Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль: были выбиты стекла, но никто не пострадал. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь заявлял о падении БПЛА в Орле, загорелся объект топливно-энергетического комплекса.

А 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским, на место сразу выехали специалисты экстренных служб. Мэр уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы. Разрушений и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области проинформировали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.