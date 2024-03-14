Что известно о загадочном убийстве трех пенсионерок в Подмосковье

Фото: ok.ru/Татьяна Камоза

Наталья Казыльская, Ирина Хант, Татьяна и Светлана Филанович

В деле убийства трех пенсионерок в подмосковной деревне Свитино под Наро-Фоминском, которое произошло 7 февраля, появились новые подробности, сообщает KP.RU. Что об этом известно?

Что известно об убийстве

По информации СМИ, тела 67-летней предпринимательницы, владелицы крупного завода и еще нескольких компаний Светланы Филанович и двух ее подруг были найдены 7 февраля в коттедже в деревне Свитино. Они были убиты из одного пистолета, сообщили журналисты.

По словам источника KP.RU в правоохранительных органах, расправа над женщинами произошла на верхнем этаже дома, но убийца мог перетащить тела женщин вниз, чтобы их нельзя было сразу же обнаружить.

В доме предпринимательницы силовики нашли расписки, где фигурировали различные суммы денежных средств, пишут авторы статьи.

«Да ей почти полдеревни должны были! Знаю людей, которые брали у Светланы Михайловны по 100–200 тысяч рублей. Потом отдавали, конечно. В основном. Но она особо и не давила. Чудесная женщина была!» — рассказал один из местных жителей.

Самая крупная расписка на сумму более 2 млн рублей принадлежала 34-летнему Михаилу Борзых, который занял денежные средства для приобретения мотоцикла, отметили журналисты.

«При этом упомянутый в бумаге мотоцикл почему-то обнаружился в гараже Филанович. Начали проверять, кто таков этот Борзых, и тут выяснилось, что мужчина всего год назад уволился из полиции в звании подполковника, служил в ГИБДД», — говорится в публикации издания.

По данным источника в силовых структурах, в день убийства предпринимательницы она перевела на банковскую карту Борзых около 5 млн рублей, после чего мужчина улетел в ОАЭ.

«В следствии полагают, что мужчина мог расправиться с женщиной и ее подругами, ставшими свидетельницами, именно из-за долга. Из дома он сбежал на машине Филанович, прихватив драгоценности и наличные, хранившиеся в особняке», — отмечает KP.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие новые подробности известны об убийстве

В доме Филанович много лет работал местный житель, в обязанности которого входила ежедневная чистка участка и другие подсобные работы. В день убийства он также приходил в коттедж, но никого из женщин он не видел.

Когда мужчина пришел на следующий день в дом и вновь никого не увидел, то он решил позвонить родственникам предпринимательницы и рассказал, что ее не было уже два дня.

«Помощник заподозрил неладное. Никогда еще такого не было. Обошел все комнаты, звал хозяек. Тишина. Тогда он и вызвал родственников Филанович. Три тела с огнестрельными ранениями нашли в подвале, сложенными друг на друга. Сверху они были прикрыты вещами», — сообщил источник издания.

Что известно о погибших

Филанович начала заниматься бизнесом еще во времена СССР. В 2011 году завод изоляционных материалов ТИАЛ, принадлежавший ей, переехал, поэтому она решила приобрести себе жилье рядом с предприятием в деревне Свитино.

Чтобы не быть в одиночестве, она пригласила жить к себе в коттедж двух подруг сестер-близняшек Наталью Казыльскую и Ирину Хант.

«Знаете, это были женщины-праздник, всегда на позитиве, всегда с их участка песни какие-то звучат», — рассказывали местные жители о женщинах.

Также соседи Филанович рассказали, что в доме Казыльской сделали мастерскую для создания кукол. В свое время она организовала детский кукольный театр в Калужской области, деньги на это тогда выделила Филанович.

«Казыльской в доме оборудовали мастерскую — кукол она делала сама. К ним часто приезжали гости. Да и со многими соседями они дружили, приглашали на праздники. По духу они были намного моложе своего возраста», — пояснили жители деревни.

Точные обстоятельства гибели пенсионерок по-прежнему неизвестны.

Фото: Социальные сети Светлана Филанович

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