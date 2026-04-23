Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 07:38

Брат Блиновской назвал срок ее выхода из колонии

Брат Блиновской заявил, что ей осталось находиться в колонии чуть больше года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Елена Блиновская, которую называют «королевой марафонов», отбывает наказание в колонии во Владимирской области, рассказал ее брат Александр Останин в своих соцсетях. По его словам, до окончания срока заключения остается чуть больше года.

На данный момент Елена сидит в колонии во Владимирской области. Осталось чуть больше года, и она должна выйти, — рассказал Останин.

По его словам, Блиновская общается со своей семьей через письма. Формат их общения был связан с тем, что в феврале вводились ограничения на телефонные разговоры.

Также брат блогерши сообщил, что семья продолжает участвовать в судебных разбирательствах, связанных с процедурой банкротства. По его словам, финансовый управляющий предпринимает действия по расширению конкурсной массы.

Максимально-максимально старается расширить конкурсную массу, чтобы забрать все, что возможно. Только потому, что арест, — заявил он.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной в рамках дела о банкротстве Блиновской. В материале указано, что ей вернули жилплощадь в Ярославле.

Культура
Россия
Елена Блиновская
суды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.