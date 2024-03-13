Атака ВСУ на Белгород сегодня, 13 марта: разрушения, погибшие, пострадавшие

Сегодня, 13 марта, ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа вновь атаковали Белгород, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Какие последние новости об этом известны?

Как ВСУ атаковали Белгород 13 марта

По словам губернатора Белгородской области, один БПЛА врезался в жилой многоквартирный дом, выбив окна в нескольких квартирах и повредив фасад здания. Второй дрон совершил падение в реку.

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях. Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий», — написал он.

Гладков отметил, что на местах падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале рассказал, что он выехал на место инцидента, где БПЛА врезался в жилой дом.

«Пострадало остекление в девяти квартирах. Управы на месте составляют стартовые акты. Всего зафиксировано повреждение девяти окон. Пообщался с жителями — к счастью, никто не пострадал!» — пояснил он.

Также, по информации ТАСС, атаке подверглось здание ФСБ в Белгороде, в результате чего были выбиты окна и пострадал фасад.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотник для атаки здания ФСБ в Белгороде, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Какие объекты были атакованы в Белгородской области

Гладков сообщил, что в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа, пострадавших нет. Также три беспилотника пытались атаковать Губкинский городской округ и село Круглое Красненского района, где сработала система ПВО. Был сбит дрон самолетного типа.

Под обстрел минувшей ночью попал и город Шебекино, отметил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пояснил он.

Что сообщили в Минобороны РФ об атаке ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 58 БПЛА, которые были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями, рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) областей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минобороны заявили, что в 09:30 ПВО сбила еще семь беспилотников на территории Белгородской и Воронежской областей.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА)», — говорится в сообщении.

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