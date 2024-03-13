ПВО перехватила свыше полсотни дронов ВСУ за прошедшую ночь Минобороны: ПВО сбила 58 дронов ВСУ за ночь над российскими регионами

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО ночью и утром среды, 13 марта, нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба Минобороны России. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА), — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры последствий атаки беспилотников на Воронеж. По его информации, обломки сбитых дронов упали на Юго-Западном рынке города.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнял, что в результате ночных атак в нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения, пострадавших нет. В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, добавил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 13 марта оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. По его словам, дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.