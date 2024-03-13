Опубликованы кадры последствий атаки беспилотников на Воронеж SHOT: обломки беспилотников ВСУ упали на Юго-Западном рынке Воронежа

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Telegram-канал SHOT опубликовал кадры последствий атаки беспилотников на Воронеж. По его информации, обломки сбитых дронов упали на Юго-Западном рынке города. Канал уточнил, что за ночь было сбито больше 30 беспилотников. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT добавил, что в Бутурлиновском районе города были повреждены жилой дом и подстанция, а в Советском районе частично разрушена кровля магазина. По информации канала, никто из мирных жителей не пострадал. В публикации уточняется, что для безопасности граждан все школы в Бутурлиновском районе переведены на дистанционное обучение.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона.

Он пояснил, что в результате ночных атак в нескольких муниципалитетах зафиксированы незначительные повреждения, пострадавших нет. В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, добавил губернатор.