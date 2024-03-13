Гладков раскрыл подробности атаки дронов ВСУ на Белгород Гладков: дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Фото: МО Украины

Белгород атаковали два украинских беспилотника самолетного типа, один из которых влетел в многоквартирный жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто из жильцов не пострадал, однако в доме повыбивало стекла. Второй беспилотник рухнул в реку, уточнил глава региона.

Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания, — написал Гладков.

Минобороны РФ утром 13 марта сообщило, что российские системы ПВО ночью и утром нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Глушковском районе региона. Он призвал жителей покинуть улицы и пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, он настоятельно рекомендовал не подходить к окнам.

Также утром 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора региона Павла Малкова, в результате удара имеются пострадавшие, а на предприятии началось возгорание.