Глава Рязанской области подтвердил удар по нефтезаводу Малков: при ударе БПЛА по нефтезаводу в Рязанской области есть пострадавшие

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков. Как заявил глава региона, по предварительной информации, в результате удара БПЛА имеются пострадавшие. Кроме того, на самом предприятии началось возгорание.

Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие, — написал Малков.

Глава Рязанской области добавил, что в настоящее время он находится на территории атакованного нефтезавода. По словам Малкова, на месте происшествия работают все оперативные службы. Точное количество пострадавших неизвестно.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на нефтяном заводе в Рязани вспыхнуло пламя после предположительной атаки беспилотников. Уточнялось, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров, при этом горит установка блока теплообменника.

Также ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о попытке украинского беспилотника атаковать нефтезавод КИНЕФ в городе Кириши. По его словам, дрон сбила мобильная группа, производство работает в штатном режиме.