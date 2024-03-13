Baza: в Рязани загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает о пожаре на нефтяном заводе в Рязани, который вспыхнул после предположительной атаки беспилотников. По его данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, огнем объята установка блока теплообменника, к месту выехали несколько пожарных расчетов. Авторы канала уточняют, что объект атаковали три дрона.

По сведениям Telegram-канала «112» под удар попало AO «Рязаньнефтепродукт», пострадали два человека. Канал сообщает, что площадь пожара составляет 200 кв. м. По данным ТАСС со ссылкой на медиков, после пожара в состоянии средней степени тяжести госпитализированы два человека.

На опубликованных в Сети кадрах виден густой черный столб дыма, поднимающейся с территории нефтебазы. Близ места ЧП очевидцы запечатлели на камеры пролетающий беспилотник.

Telegram-канал Astra пишет, что очевидцы заметили другие беспилотники в небе над Рязанью. Авторы канала публикуют видео с дроном, пролетающим в сторону горящего завода.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.