Украинский беспилотник попытался атаковать нефтезавод в Ленобласти Дрозденко: в Ленобласти сбили беспилотник ВСУ на подлете к нефтезаводу

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши в Ленинградской области с помощью беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, дрон сбила мобильная группа, производство работает в штатном режиме.

Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа. Производство работает в штатном режиме, — написал Дрозденко.

Глава Ленобласти добавил, что при атаке украинского беспилотника никто не пострадал, разрушений на предприятии нет. Специалисты уже локализовали и устранили последствия на месте падения БПЛА.

До этого Александр Дрозденко уже сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в окрестностях города Кириши. По его словам, жертв и разрушений тогда не было.

Также сегодня СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на нефтяном заводе в Рязани вспыхнул пожар после предположительной атаки беспилотников. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Минобороны России не комментировало данную информацию.