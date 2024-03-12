Стало известно, какой город в Ленобласти атаковали дроном Дрозденко: ПВО сбила дрон ВСУ в окрестностях города Кириши Ленинградской области

Фото: МО РФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что украинский дрон был сбит силами ПВО в окрестностях города Кириши. В своем Telegram-канале он уточнил, что беспилотник самолетного типа нейтрализовали в районе 06:49 мск, никто не пострадал.

В 6:49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет, — написал глава региона.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью 12 марта уведомил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. По его словам, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.