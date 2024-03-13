Стало известно об атаке БПЛА по зданию УФСБ в Белгороде ТАСС: дрон атаковал здание УФСБ в Белгороде

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника здание управления ФСБ в Белгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что у строения поврежден фасад и выбиты окна. Местные власти и Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жилой многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения после удара беспилотника. По данным канала, в результате атаки в здании выбило окна, на стене видны следы копоти, о пострадавших пока неизвестно.

В среду, 13 марта, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Глушковском районе региона. Он призвал жителей покинуть улицы и пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, он настоятельно рекомендовал не подходить к окнам и пребывать в помещении со сплошными стенами.

Также утром 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора региона Павла Малкова, в результате удара имеются пострадавшие, а на предприятии началось возгорание.