Опубликовано фото поврежденного дома при ударе БПЛА в Белгороде

Фото: t.me/beladm31

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жилой многоэтажный дом на бульваре Первого Салюта в Белгороде получил повреждения после удара беспилотного летательного аппарата. Согласно его сведениям, в результате атаки в здании выбило окна, на стене видны следы копоти, о пострадавших пока не сообщается. Администрация города не комментировала эту информацию.

Жилой дом получил повреждения в Белгороде после атаки БПЛА. В доме на бульваре Первого Салюта выбиты окна, на стене здания видны следы копоти. Информации о пострадавших на данный момент нет, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины с помощью трех беспилотников самолетного типа на Губкинский городской округ. По его словам, имеются повреждения линии гaзоснабжения в частном секторе, пострадавших среди мирных жителей нет.

До этого Гладков сообщил, что количество пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ночь на 12 марта выросло до десяти человек. Шестеро из них были госпитализированы, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Глава Белгородской области призвал не верить лживой информации.