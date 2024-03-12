Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области увеличилось Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области возросло до 10

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале сообщил об увеличении до 10 человек числа пострадавших в результате обстрелов ВСУ, произошедших в ночь на 12 марта. Он также призвал не верить лживой информации противника и подчеркнул, что на территории области ВСУ нет.

Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся, — говорится в публикации Гладкова.

Губернатор отметил, что на фоне произошедших событий необходимо немедленно обеспечить безопасность детей. Поэтому учебные заведения в восьми районах области и в самом Белгороде на три дня переведут в режим самоподготовки.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о потерях Вооруженных сил Украины во время попытки пробиться через государственную границу России в Белгородской и Курской областях. По данным ведомства, противник лишился 234 человек убитыми, были уничтожены семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Все украинские формирования отброшены, нарушений российской границы не было допущено, подчеркнули в МО.