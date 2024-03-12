Названы потери ВСУ при попытке прорваться через границы России Минобороны: ВСУ потеряли 234 солдата при попытке прорваться через границы России

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли 234 бойца, пытаясь пробиться через государственные границы России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, противник также потерял семь танков и три боевых машины Bradley.

Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. <...> Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, — уточнили в МО.

В Минобороны подчеркнули, что все украинские формирования были отброшены. В ведомстве добавили, что нарушений российской границы не было допущено.

Ранее губернатор Роман Старовойт также сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва в Курскую область. По его словам, завязался стрелковый бой, группа ВСУ была отброшена. За это он поблагодарил погрануправление, ФСБ и Министерство обороны России.

Губернатор также отметил, что ночь на 12 марта в Курской области в целом выдалась неспокойной. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников.