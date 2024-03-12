Старовойт подтвердил попытку прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины действительно совершили попытку прорыва в Курскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, завязался стрелковый бой, группа ВСУ была отброшена. За это он поблагодарил погрануправление, ФСБ и Министерство обороны России.

Была попытка диверсионно-разведывательной группы прорваться, был стрелковый бой, но никакого прорыва не было. Хочу поблагодарить погрануправление, ФСБ, Министерство обороны за защиту наших территорий, за спокойствие, — сообщил Старовойт.

Губернатор также отметил, что ночь в Курской области в целом выдалась неспокойной. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, в регионе до сих пор действует ракетная опасность. Кроме того, в настоящий момент украинская армия ведет обстрел поселка Теткино Глушковского района.

К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, — добавил Старовойт.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что украинские вооруженные силы попытались проникнуть на территорию Курской области. По его информации, боевые действия развернулись неподалеку от населенного пункта Теткино.