«Дональда Трампа» из Дагестана оштрафовали за оскорбления россиян Жителя Махачкалы под ником «Дональд Трамп» оштрафовали за оскорбления россиян

Жителя Дагестана оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительные комментарии о россиянах в Telegram, передает РИА Новости. В Сети он появлялся под ником «Дональд Трамп».

В суде мужчина полностью признал вину. Дополнительно «Трампа» оштрафовали на 10 тыс. рублей за унижение достоинства армян.

В Нижнем Новгороде жительница Кстова предстала перед судом по статье о возбуждении ненависти либо вражды за оставленный комментарий в мессенджере Telegram. Лингвистическая экспертиза показала, что в ее высказывании были «признаки негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку». В качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

До этого жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в социальных сетях, унижающий павших бойцов спецоперации на Украине. Женщина вину признала и раскаялась. Уточнялось, что россиянка работает уборщицей производственных помещений.