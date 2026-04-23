23 апреля 2026 в 08:11

«Дональда Трампа» из Дагестана оштрафовали за оскорбления россиян

Жителя Махачкалы под ником «Дональд Трамп» оштрафовали за оскорбления россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Дагестана оштрафовали на 10 тыс. рублей по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительные комментарии о россиянах в Telegram, передает РИА Новости. В Сети он появлялся под ником «Дональд Трамп».

В суде мужчина полностью признал вину. Дополнительно «Трампа» оштрафовали на 10 тыс. рублей за унижение достоинства армян.

В Нижнем Новгороде жительница Кстова предстала перед судом по статье о возбуждении ненависти либо вражды за оставленный комментарий в мессенджере Telegram. Лингвистическая экспертиза показала, что в ее высказывании были «признаки негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку». В качестве наказания ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

До этого жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в социальных сетях, унижающий павших бойцов спецоперации на Украине. Женщина вину признала и раскаялась. Уточнялось, что россиянка работает уборщицей производственных помещений.

