23 апреля 2026 в 08:25

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 апреля: инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru
В ночь на 23 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 154 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

