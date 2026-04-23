Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 08:40

«Попкорновая болезнь» вейперов захватила Россию

Число заболевших попкорновой болезнью вейперов в России выросло на 30% за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число заболевших «попкорновой болезнью» вейперов в России выросло на 30% за последний год, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что в группе риска подростки и молодежь до 35 лет. У них развиваются заболевания легких — EVALI и облитерирующий бронхиолит.

Как пишет канал, EVALI развивается быстро, но поддается лечению, а бронхиолит может прогрессировать годами, приводя к необратимой дыхательной недостаточности. Болезнь начинается с легкого кашля, на который редко обращают внимание, затем появляется одышка, иногда поднимается температура. Однако, как сказано в публикации, вейперы обращаются за медицинской помощью слишком поздно, когда симптомы уже начинают серьезно мешать нормальной жизни.

По данным канала, рост числа случаев связан не только с увеличением количества курильщиков, но и с тем, что медики просто стали чаще распознавать эти патологии. Первый случай «попкорновой болезни» в России был зафиксирован в 2025 году у подростков из Томска.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля курильщиков табака среди россиян в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 17,73%. По его словам, потребление алкоголя в стране увеличилось до 8,06 литра этанола на человека.

Общество
Россия
курильщики
вейпы
болезни
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.