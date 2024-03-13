Магнитные бури сегодня, 13 марта: прогноз на завтра, что нельзя делать

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 13 марта, геомагнитная обстановка на Земле в течение дня будет находиться в стабильном состоянии, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитные бури завтра?

Что известно о магнитных бурях 13 и 14 марта

По информации ученых, сегодня уровень геоударов достигнет показателя Kp 2, что говорит о нейтральной геомагнитной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — поясняют специалисты ИКИ РАН.

Также отмечается, что сегодня сильных вспышек на Солнце зафиксировано не было.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что 13 марта геомагнитное поле будет находиться в устойчивом состоянии.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Вспышечная солнечная активность 13 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле — спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

По данным сервиса my-calend, завтра, 14 марта, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Ближе к 21:00 по московскому времени сила геоударов может достичь 3 баллов.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Эксперты my-calend советуют готовиться к геомагнитным возмущениям заранее, и особое внимание стоит уделить питанию, а также физическим нагрузкам.

«За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации my-calend.

Врач-терапевт Надежда Капнинская отметила, что периоды сильных магнитных бурь опасны для гипертоников, поскольку геомагнитные возмущения на Земле повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

В дни геомагнитных возмущений фиксируется рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.

«Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления», — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Читайте также:

Что известно о расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин

Что известно об атаке ВСУ на Белгород 12 марта: сколько погибших и раненых

Что известно о загадочной смерти матери двоих детей, отмечавшей 8 Марта