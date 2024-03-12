В Самарской области обнаружили тело 32-летней матери двоих детей, которая пропала при загадочных обстоятельствах 8 марта, отмечая Международный женский день, сообщает «КП-Самара». Что известно о трагедии?
Что произошло с жещиной
По информации «КП-Самара», у девушки был очень небольшой круг общения, проверенный временем. Источник отметил, что супруг никогда не переживал за нее, когда она уходила гулять с подругами.
«8 марта женщина ушла с подругами в местный бар — отмечать Международный женский день, но домой так и не вернулась. Тревогу в соцсетях забили на следующий день», — отмечается в публикации.
Пользователи социальных сетей сообщили под постом о пропаже матери двоих детей, что видели, как она поругалась с одной из девушек в баре, которая в ходе ссоры несколько раз ударила ее по лицу. После этого она выбежала из заведения, держась за висок и оставила свою сумку и верхнюю одежду в помещении бара.
В поисках пропавшей участвовали более 100 волонтеров «ЛизаАлерт», которые в течение двух дней разыскивали мать двоих детей.
Где было найдено тело
Живой обнаружить россиянку не удалось. Ее тело нашли в снегу на территории гаражей возле технологического предприятия.
«По предварительным данным, Татьяна могла погибнуть из-за сильного переохлаждения. Как она оказалась в гаражах, почему ушла без теплых вещей и почему не вернулась обратно в бар, пока неизвестно. Это предстоит установить правоохранителям», — отметили в издании.
Родственники погибшей рассказали, что прощание состоится сегодня, 12 марта. Больше никак смерть женщины они не комментировали.
Что о погибшей говорили ее друзья
Знакомый женщины рассказал, что она вместе с мужем из с детьми постоянно путешествовала и вела довольно активный образ жизни, постоянно публикуя различные фото и видео в своих социальных сетях.
«Последние годы я за ней только в соцсетях наблюдал. Они с мужем постоянно куда-то ездили: то в Абхазию, то просто катались по области. Таня сына старшего на ноги поднимала, он сейчас учится в каком-то московском лицее. В 2021 году она стала мамой во второй раз. В младшеньком души не чаяла, ведь он так похож на отца», — сообщил собеседник издания.
Также друзья сообщили, что погибшая недавно поступила в высшее учебное заведение, чтобы освоить техническую профессию.
«Тани всегда какой-то запал был и рвение к жизни. Она даже на вышку недавно пошла, чтобы профессию техническую освоить», — пояснили близкие семьи.
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