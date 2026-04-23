Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 08:00

В ГД рассказали о развитии ски-альпинизма после медали России на Олимпиаде

Свищев: медаль Филиппова на ОИ станет толчком для развития ски-альпинизма в РФ

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Hu Huhu/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Серебряная медаль на Олимпиаде-2026 ски-альпиниста Никиты Филиппова станет толчком для развития этого вида спорта в России, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он отметил, что второе место — это тоже победа.

Медаль Филиппова на Олимпиаде точно станет толчком для развития ски-альпинизма, потому что благодаря Никите мы узнали о таком виде спорта. Когда он выиграл серебро, я решил посмотреть, что это такое, какие правила. На самом деле это прекрасный и интересный вид спорта, который точно может развиваться в России. Мы сейчас видим, как развивается бег, лыжный и велосипедный спорт. Благодаря такой победе, а второе место — тоже победа, и прекрасному спортсмену Филиппову ски-альпинизм получит мощнейшее развитие, — сказал Свищев.

Ранее депутат заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — возможность дать детям и молодежи попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта Михаила Дегтярева в этом вопросе.

Спорт
Госдума
Дмитрий Свищев
Олимпийские игры
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.