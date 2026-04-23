Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину Зоопсихолог Капустина: сон кошки мордочкой к хозяину говорит о любви питомца

Когда кошка спит, уткнувшись мордочкой в хозяина, это свидетельствует о ее привязанности и любви, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, запах человека успокаивает питомца и вызывает у него чувство безопасности.

Далеко не все кошки спят рядом с хозяевами, а тем более мордочкой к их лицам. Если так происходит, это означает, что питомец очень привязан к человеку и доверяет ему. Ровное дыхание во время сна и аромат владельца успокаивает домашнего любимца, он чувствует себя в безопасности и нередко стремится прижаться или потереться о лицо, чтобы смешать свой запах с человеческим. Таким образом животное отмечает хозяина как члена своего прайда, — пояснила Капустина.

