Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину

Зоопсихолог Капустина: сон кошки мордочкой к хозяину говорит о любви питомца

Когда кошка спит, уткнувшись мордочкой в хозяина, это свидетельствует о ее привязанности и любви, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, запах человека успокаивает питомца и вызывает у него чувство безопасности.

Далеко не все кошки спят рядом с хозяевами, а тем более мордочкой к их лицам. Если так происходит, это означает, что питомец очень привязан к человеку и доверяет ему. Ровное дыхание во время сна и аромат владельца успокаивает домашнего любимца, он чувствует себя в безопасности и нередко стремится прижаться или потереться о лицо, чтобы смешать свой запах с человеческим. Таким образом животное отмечает хозяина как члена своего прайда, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что сильные ароматы, такие как алкоголь, лаки и парфюмерия, могут вызвать агрессию у собак. Кошки, по его словам, могут вести себя агрессивно, если кто-то попытается их погладить или поцеловать.

Ветеринар Владимир Уражевский ранее порекомендовал делать выбор в пользу отечественных вакцин для питомцев. По его словам, такие препараты лучше изучены и более доступны по цене.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
