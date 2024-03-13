Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 13 марта, видео, фото

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала двухминутное видео, как панда Катюша играет со своей мамой Диндин в большом вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Диндин и Катюша развлекаются в большом вольере

На видеозаписи запечатлено, как Катюша ползает вокруг мамы, которая спокойно сидит и грызет ветки бамбука. Маленькая панда пытается поиграть с Диндин, которая иногда обращала на нее внимание во время принятия пищи.

«Катюша поела, дальше по плану игры. Диндин как примерная мама ест бамбук в перерывах между играми», — подписала кадры директор столичного зоосада.

В комментариях подписчики благодарят Акулову за то, что она на постоянной основе выкладывает подобные видеозаписи у себя в Telegram-канале.

«Пока смотришь, с лица улыбка не сходит. Какие же они милые и забавные, наши Катюшка и Диндин! Светлана Владимировна, огромное спасибо вам за эти чудесные видео!!!»;

«Смотрю по много раз, и еще хочется. Заряд позитива на целый день. Спасибо, спасибо, спасибо»;

«Видно, что Катюша пытается жевать листики. Маленькая умница. Шебутная, как все детишки. Спасибо за очередное милое видео, которое заряжает позитивом почти на весь день. Катюша и Диндин — самые лучшие», — писали подписчики гендиректора Московского зоопарка.

Также Акулова показала, как Диндин не давала Катюше играть с птицей, которая случайно залетела в вольер.

Диндин сначала схватила свою дочку за хвост, а потом обняла ее и не отпускала, но Катюша все равно вырвалась и побежала в сторону птицы.

«Ма-а-ам, ну пусти. Я с птичкой поиграю», — написала Акулова.

Когда в Московском зоопарке впервые появилась панда

Впервые посетители столичного зоосада смогли увидеть большую панду в 1957 году, когда китайским правительством в дар Советскому Союзу к 40-летию Октябрьской революции был передан самец панды Пинь-Пинь.

«Он экспонировался на Острове зверей на Новой территории. В августе 1959 года в Москву прибыл второй бамбуковый медведь — самец Ань-Ань, которого поселили на Старой территории в павильоне „Бамбуковый домик“. Вначале были большие трудности с кормлением, панды не хотели есть ничего, кроме бамбука. Бамбук пробовали заготавливать в Сухуми и Батуми и отправлять самолетами в Москву. Но это было слишком дорого, и сотрудники постепенно начали приучать животных к „российской“ пище — веткам ивы и березы», — говорится на сайте Московского зоопарка.

Пинь-Пинь прожил всего четыре года. Самца Ань-Ань пытались соединить с самкой Чи-Чи, которая находилась в Лондоне. Но у зоологов ничего не вышло. После того как умер второй самец, находящийся в столичном зоопарке, в РФ порядка 30 лет не было больших панд. В 2001 году животных привезли из Китая только на два месяца.

29 апреля 2019 года в Москву привезли панд Жуи и Диндин, которые в настоящее время находятся в столичном зоосаде.

«На борту самолета пандам были обеспечены комфортные для них температурный режим и влажность. Девятичасовой перелет животные перенесли хорошо и за время транспортировки съели около 80 кг бамбука. В аэропорту панд встретили очень торжественно. В Московском зоопарке бамбуковые мишки будут жить 15 лет, и в рамках договора о научном сотрудничестве с китайскими коллегами зоологи будут изучать этих интересных и редких животных», — отмечается на сайте учреждения.

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