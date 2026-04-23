Названы неочевидные симптомы, из-за которых стоит записаться к онкологу

При появлении симптомов общей слабости рекомендуется обратиться к специалисту, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, даже неочевидные жалобы могут сигнализировать о развитии рака.

Многие ожидают, что серьезное заболевание обязательно проявится сильной болью или яркими симптомами. Но на практике бывает иначе — чаще всего люди долго не обращаются к врачу именно при неочевидных и «безобидных» жалобах, таких как усталость или общая слабость. Они не пугают сразу и кажутся чем-то привычным, поэтому визит к специалисту откладывается. Похожая ситуация возникает и с постепенной потерей веса. Если нет выраженной боли, тревога снижается и включается психологическая защита через отрицание проблемы, — поделилась Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что даже такие тревожные симптомы, как кровянистые выделения, могут долгое время игнорироваться. По словам онколога, на ранних стадиях рак часто протекает почти бессимптомно. Таким образом, как отметила врач, явные жалобы возникают только при более запущенном процессе.

Исключение составляют, например, опухоли головного мозга, где симптомы развиваются быстро из-за давления на жизненно важные органы. С психосоматической точки зрения здесь работает механизм избегания — человек не хочет сталкиваться с пугающей реальностью и откладывает обследование. Однако большинство видов рака развиваются годами, поэтому крайне желательно выявлять все на ранних этапах. Регулярный ежегодный чекап позволяет распознать заболевание на стадии, когда оно поддается щадящему, но эффективному лечению, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что дети могут наследовать от родителей генетические мутации, повышающие риск онкологических заболеваний. По ее словам, чаще всего передаются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.