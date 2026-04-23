23 апреля 2026 в 07:15

Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса

Психолог Мазнева: жизнь в многоэтажных домах повышает уровень стресса

Проживание в многоэтажных зданиях может спровоцировать повышение уровня стресса, заявила NEWS.ru практикующий психолог и семейный психотерапевт Татьяна Мазнева. Она пояснила, что головной мозг человека нацелен на достижение внутреннего чувства защищенности.

Желание жить в малоэтажных домах продиктовано эмоциональной усталостью. Каждый пятый горожанин признался: квартиры выше 15-го этажа вызывают у него дискомфорт. 38% [респондентов] выбирают невысокий дом, потому что им психологически легче из-за прямой связи с улицей. Половина опрошенных заявила, что высота не влияет на их самочувствие при условии качественной шумоизоляции и вентиляции. С точки зрения нейробиологии мозг человека заточен на поиск внутренней безопасности — опоры под ногами. Ощущение оторванности от земли погружает нас в состояние стресса и потерянности в бетонных коридорах и лифтах, — поделилась Мазнева.

Она подчеркнула, что пребывание в высоких зданиях вызывает у человека постоянное чувство скрытой тревоги. По словам психолога, малоэтажные постройки, напротив, обеспечивают больше тишины и спокойствия, существенно снижая уровень кортизола.

Вопрос безопасности переосмысляется. Большинство респондентов (58%) убеждены: психологический комфорт и защищенность зависят не от высоты здания, а от сервиса и соседей. Тем не менее 38% людей считают, что именно в малоэтажных домах жители ограждены от опасности лучше благодаря узкому сообществу, где между резидентами формируются более тесные добрососедские связи. Для сравнения: высотки с этой точки зрения предпочли лишь 4% опрошенных, — заключила Мазнева.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что информационный перегруз от чтения новостей усиливает фоновую тревожность у жителей больших городов. По ее словам, в последние годы это состояние стало обыденным для многих россиян, которые страдают от недостатка времени для сна и отдыха.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
