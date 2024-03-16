Стало известно, кто придумал Дронову псевдоним SHAMAN Лолита заявила, что она придумала Дронову псевдоним SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN в эфире YouTube-шоу «Повесточка». Артистка поделилась, что именно она придумала это сценическое имя для Ярослава Дронова. По ее словам, это случилось после участия исполнителя в музыкальном шоу «Фактор А», где она была в составе жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой.

Это я его SHAMAN назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: «Ты какой-то шаман». И он мне говорит: «Представляешь, откуда пошло?» — рассказала артистка.

Также Лолита отметила, что SHAMAN гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. Как считает исполнительница, популярность и востребованность не испортила Дронова и он избежал звездной болезни.

Он искренний... За кулисами ты видишь, кто мерзота и кто играет, кто выйдет на сцену и корчит из себя, а за кулисами находиться невозможно, как будто запах стоит прямо от человека, — добавила Лолита.

Ранее продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что считает певца SHAMAN «социальным героем». Он выразил мнение, что артист дает стране и слушателям то, что сейчас необходимо.

В свою очередь участники группы «Корни» рассказали, что считают SHAMAN талантливым и актуальным артистом. Музыканты также обратили внимание, что сценический стиль российского певца схож с образами американской суперзвезды Майкла Джексона.