Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 18 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала минутный видеоролик, как панда Катюша вместе со своей мамой Диндин едят ветки бамбука. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Диндин и Катюша питаются бамбуком

На опубликованных кадрах запечатлено, как Диндин и Катюша сидят в вольере и грызут ветки бамбука. Однако Катюша взялась за ствол бамбука и показывала своей маме, как она с ним справляется. Диндин при этом продолжила питаться ветками.

«Ма-а-ам, а что ты листики жуешь? Смотри, я какой ствол бамбука грызу», — подписала видео руководитель столичного зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в комментариях обратили внимание, что у Катюши, возможно, режутся зубки, поэтому она использует ствол в качестве массажера.

«Зубки режутся у нашей Катюши, ствол бамбука — как массажер для десен. Пускай вырастает эта кроха, наверняка очень умной будет и такой же заботливой, как мама Диндин»;

«Впервые вижу, чтобы Катюша прям за ствол бамбука взялась. Обычно веточки тоненькие, а тут все очень серьезно. Молодец пандочка, растет прям у нас у всех на глазах! Пускай радует сотрудников зоопарка и свою маму Диндин»;

«Интересно, а у Катюши жевать бамбук получается? Или она его только мусолит?»;

«Вместе с мамой трапезничают. Вместе и еда вкуснее. Зубки работают лучше. Хруст стебля слышен звонко. Катюша просто шикарна и главная звезда зоосада — это точно», — писали подписчики гендиректора столичного зоопарка.

Также вчера Акулова показала, как Диндин спокойно сидела в вольере и наблюдала за Катюшей. Маленькая панда бегала вокруг своей мамы, забиралась под любимую деревянную лесенку и иногда грызла ветки бамбука.

«Катюша еще лезет под любимую лесенку и веточку бамбука с собой прихватила», — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

Как Катюша впервые пробовала морковку

В начале марта Акулова продемонстрировала видео, где маленькая панда находится в детской кроватке в одном из служебных помещений зоопарка и пробует морковь. Она пытается откусить кусочек, но ничего не получается, тогда панда перемещает овощ из одной лапы в другую, чтобы отломать хоть какую-то его часть.

«Морковка вкусная, но почему-то не грызется, как у мамы», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Также генеральный директор показала фотографии Катюши, которая, по всей видимости, смогла справиться с морковкой и почти съела ее.

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