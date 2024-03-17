Атака ВСУ на Белгород сегодня, 17 марта: погибшие, раненые, разрушения

Фото: t.me/vvgladkov

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Какие последние новости об этом известны сегодня?

Что рассказал Гладков об утренней атаке ВСУ

В 05:40 по московскому времени Гладков заявил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью четырех беспилотников.

«В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов», — написал он.

Позднее губернатор Белгородской области сообщил, что от прилета снаряда ВСУ в частный дом погибла 16-летняя девушка.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», — отметил руководитель региона.

По его словам, в двух частных домах произошло возгорание, в нескольких квартирах были выбиты окна, а также пострадали несколько автомобилей.

«По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в 2 частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в 2 частных жилых домах. Также пострадал 1 хозсубъект. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей. В Белгородском районе разрушения выявлены в пгт Разумное — в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, в поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица», — рассказал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Что известно о дневной атаке ВСУ

В 14:09 Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Telegram-канал Readovka сообщил, что от прилета снаряда ВСУ пострадал один из магазинов города. Информации о пострадавших нет.

«Один из вражеских прилетов пришелся по зданию местного белгородского магазина — объект полностью разрушен, а был ли кто-то внутри, пока неизвестно», — говорится в публикации.

По данным канала Baza, в результате атаки в Белгороде пострадали девять человек.

«Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до 9 человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии. Официальной информации пока нет», — отмечают авторы Telegram-канала.

Также прилет зафиксирован по одному из детских садов города.

«ВСУ продолжают атаковать областной центр. По информации жителей, есть прилёты на территории детского сада, под обстрел попала парковка перед крупным ТЦ, предварительно, там есть погибшие», — сообщает WarGonzo.

В Минобороны РФ сообщили, что силами ПВО удалось уничтожить семь украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

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