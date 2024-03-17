Что известно об уничтожении американского вертолета Black Hawk в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская армия сбила вертолет американского производства UH-60 Black Hawk в районе украинского села Лукашовка, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Что об этом известно?

По данным других военкоров, речь может идти о сбитом Ми-24, а не о UH-60 Black Hawk.

«Заявления о том, что вертолет Black Hawk с якобы десантом ВСУ, который сбили в пяти километрах от Козинки (Грайворонский район Белгородской области), не соответствуют действительности. Судя по всему, сбитым бортом оказался украинский Ми-24. Никакого десанта на борту не было. По предварительным данным, по вертолету отработали силы ПВО 138-й ОМСБр», — сообщила «Военная хроника».

«Рыбарь» также отметил, что российские военнослужащие сбили из ПЗРК именно украинский Ми-24.

«Борт оказался на счету у бойцов 183-й мотострелковой бригады. По всей видимости, вертолет оказывал огневую поддержку подразделениям противника, которые пытаются прорваться на российскую территорию на участке у Грайворона в Белгородской области. За последнюю неделю это уже третья объективно подтвержденная потеря авиатехники ВСУ: несколько дней назад ВС РФ точным ударом уничтожили два Ми-17В-5 на аэродроме подскока в Днепропетровской области», — подчеркнул источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что известно о вертолете UH-60 Black Hawk

Вертолет UH-60 Black Hawk — это двухмоторный многоцелевой военный вертолет, его разрабатывает компания Sikorsky Aircraft. Машина предназначена для перевозки солдат и грузов, а также для непосредственной огневой поддержки войск на поле боя. В 1976 году компания Sikorsky победила в конкурсе на поставку вертолетов нового образца в армию США под индексом UH-60 (Utility Helicopter). К середине 1990-х годов компанией было построено более 2600 вертолетов разных серий.

UH-60A Black Hawk имеет конструкцию одновинтовой схемы с рулевым винтом и колесным шасси. Это вертолет среднего размера (длина 16,26 м, высота 5,13 м) с двумя двигателями и современной авионикой. В частности, модернизированные вертолеты оснащены электрооптическим сенсором L3 WESCAM. Машина имеет два турбовальных двигателя General Electric T700-700 мощностью 1620 лошадиных сил каждый.

Black Hawk получил быстроподъемность 7,87 м/с, способен развивать крейсерскую скорость 282 км/ч (максимальную — до 361 км/ч), подниматься на высоту 5835 м и летать без дозаправки на максимальное расстояние 2222 км. Вертолет способен нести управляемые ракеты Hellfire, блоки неуправляемых снарядов Hydra и многоствольные пулеметы Gatling.

Когда впервые UH-60 Black Hawk показали на Украине

21 февраля 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Украины в своих социальных сетях опубликовало фотографию военно-транспортного вертолета UH-60 Black Hawk.

На кадрах было видно, что боевая машина находится в ангаре, на нее нанесли украинский флаг.

«Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций», — говорилось в публикации ГУР.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что рассказал Поддубный об уничтожении вертолета

По данным военкора, ВС РФ сбили вертолет UH-60 Black Hawk с десантом на борту в районе села Лукашовка.

«Воины армии России сбили вертолет противника (предположительно, UH-60 Black Hawk американского производства) с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек. Противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом», — отметил он.

Через некоторое время Поддубный опубликовал уточнение по сбитому вертолету.

«На видео — догорающие обломки вертолета ВСУ, который был сбит силами армии России на границе Харьковской и Белгородской областей в районе н. п. Козинка. Предположительно, сбит UH-60 американского производства или Ми-24. По характеру обломков точно пока определить затруднительно. На борту находилось около 20 боевиков киевского режима, которые должны были десантироваться в районе российского села Козинка. В населенный пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несет серьезные потери», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Атака ВСУ на Москву 17 марта: есть ли разрушения, пострадавшие, погибшие

Белгородская область: ситуация 17 марта, атаки ДРГ и ВСУ, последние новости

Работино, Авдеевка, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 марта