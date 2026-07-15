В МО РФ рассказали, сколько призывников отправили на службу весной

В МО РФ рассказали, сколько призывников отправили на службу весной Минобороны: весной в ВС РФ была направлена 141 тыс. призывников

В Министерстве обороны России сообщили о завершении весенней призывной кампании 2026 года. Согласно указу президента от 29 декабря 2025 года № 998, на военную службу была направлена 141 тыс. граждан.

Оповещение призывников о необходимости явки в военкоматы осуществлялось с использованием электронных повесток. Информация об их отправке вносилась в открытый реестр, а уведомления о направлении повестки, а также о введении или отмене временных ограничений приходили в личные кабинеты граждан на «Госуслугах».

В Минобороны также отметили, что все призывники были распределены по воинским частям на территории РФ. Участие срочников в специальной военной операции, как и прежде, исключено.

Весенний призыв прошел в штатном режиме с использованием современных электронных инструментов оповещения. Следующий призыв начнется осенью 2026 года.

До этого стало известно, что финские военные с 2027 года приступят к подготовке призывников к работе с дронами-перехватчиками. Внедрение новой учебной программы станет продолжением осенних испытаний, в ходе которых эффективность беспилотников оценят кадровые военнослужащие. В Хельсинки подчеркивают, что модернизация противодроновой обороны — один из приоритетов в рамках общего укрепления обороноспособности страны.