Что за санитарная зона, которую на Украине хочет создать Владимир Путин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа подразделений РЭБ

Президент России Владимир Путин не исключил, что ВС РФ могут создать на территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолимой для украинского вооружения. Что об этом нужно знать?

Что Путин говорил о санитарной зоне

В июне 2023 года во время встречи с военкорами Владимир Путин предположил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона из-за обстрелов и прилетов. Президент отметил, что защита российских регионов от атак ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

По словам главы государства, можно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, но это не значит, что больше прилетов не будет со стороны ВСУ.

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

Вчера на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что не исключает необходимость создания санитарной зоны, которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент (тогда, когда посчитаем целесообразным) создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — подчеркнул президент.

При этом он не стал говорить о том, какой будет глубина и география такой зоны, добавив, что это «отдельный вопрос».

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Что говорят военные эксперты о санитарной зоне

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что граница санитарной зоны может пройти от приграничных территорий РФ до левого берега Днепра, включая часть Одессы.

«Все это должно стать под контролем России. Будут они присоединены или нет, как сказал Путин, — это другой вопрос. В любом случае река Днепр — сдерживающий и естественный рубеж. Днепр должен стать кордоном при условии, если мы не будем эти территории присоединять. А если будем присоединять, значит, будет дальше двигать санитарную зону. Все зависит от того, как долго будет не доходить до наших западных партнеров, что не нужно обстреливать российские территории. Как перестанут, тогда, может быть, санитарная зона остановится на каком-то месте. Не исключено, что вся Украина может быть под контролем. Чем дальше Запад будет обстреливать наши территории, тем дальше мы будем ставить цель двигаться вперед, отодвигая опасность до тех пор, пока она не исчезнет», — отметил он.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии NEWS.ru пояснял, что санитарная зона может распространяться вглубь Украины и составить более 150 километров.

«С учетом четырех новых регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, <...> соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск, соответственно, и средств, с помощью которых будут наноситься удары по российской территории. Очевидно, зона должна быть на глубину 150 километров, по экспертной оценке. Мы понимаем, что это задача не текущего периода, а перспективная, но в будущем ее предстоит решить», — уточнил военный эксперт.

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