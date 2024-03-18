Военный политолог прочертил границы санитарной зоны на Украине Перенджиев: санитарные границы на Украине могут пройти до левого берега Днепра

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия вынуждена создавать санитарные границы на Украине из-за обстрелов приграничных российских регионов, эта граница может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Санитарная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где они будут расчерчены, бессмысленно, подчеркнул собеседник.

Можно гадать на кофейной гуще, чтобы понимать, какая это будет территория <...>. Я думаю, скорее всего, эта санитарная зона должна дойти до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса, — сказал он.

Перенджиев добавил, что сдерживающим естественным рубежом является река Днепр, которая должна стать кордоном при условии, если Россия не станет эти территории присоединять. В случае если эти территории будут присоединены, санитарная зона продвинется дальше. Он допустил, что вся Украина может быть под контролем.

Чем дальше Запад будет обстреливать наши территории, тем дальше мы будем ставить цель двигаться вперед, отодвигая опасность до тех пор, пока она не исчезнет, — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.