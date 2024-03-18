Путин допустил создание «санитарной зоны» у приграничья на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону», заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе. По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму, — подчеркнул он.

Ранее были опубликованы фото и видео последствий обстрела Белгорода утром 17 марта. На кадрах видно, что в результате прилетов на одной из улиц были выбиты окна в домах и повреждены автомобили.

До этого глава области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ, в городе Грайвороне один человек пострадал. Местная жительница получила ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ее доставили в больницу в областном центре.

Также от главы Белгородской области стало известно об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела региона Вооруженными силами Украины. По словам губернатора, жертва скончалась от ранений в области брюшной полости и грудной клетки.