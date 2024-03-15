Один человек погиб и двое ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: один человек погиб и двое ранены из-за обстрелов ВСУ

Фото: t.me/v_v_demidov

Один человек погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Погибший получил ранения брюшной полости и грудной клетки.

По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте, — написал Гладков.

Глава региона сообщил подробности о состоянии других раненых мужчин, о которых сообщал ранее. Все они тоже находились на рабочих местах в момент обстрела.

Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе — у него открытая черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза, — рассказал губернатор.

Также известно о повреждениях на территории магазина и промпредприятия. Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и загорелась трава на территории 1 га. Пожарные работают на месте возгорания. Всего, по словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сбито семь снарядов системы залпового огня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 марта дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области. Отмечается, что это произошло примерно в полдень по местному времени.