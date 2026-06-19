Врач напомнил, чем грозит ношение солнцезащитных очков без UV-фильтра

Ношение солнцезащитных очков без ультрафиолетовой защиты чревато ожогом сетчатки или роговицы, предупредил в беседе с LIFE.ru офтальмолог Сино Гоизиев. Он отметил, что глаза нужно беречь уже с двухлетнего возраста. Именно дети до 18 лет наиболее уязвимы к ультрафиолету, поскольку их глазной хрусталик более прозрачен, а зрачок шире.

Краткосрочные риски включают ожог сетчатки при прямом взгляде на солнце без защиты, фотокератит — поверхностный ожог роговицы после нескольких часов на открытом пространстве, особенно в горах или на снегу, который проявляется через четыре-шесть часов болью, слезотечением, ощущением «песка» и светобоязнью, а также синдром сухого глаза с покраснением и дискомфортом, — подчеркнул Гоизиев.

По его словам, одними из долгосрочных последствий могут стать катаракта и онкологические заболевания глаза, в том числе меланома века. Помимо этого, долгое ношение некачественных солнцезащитных очков грозит возрастной макулярной дегенерацией и конъюнктивитом.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что для поддержания здоровья глаз необходимо отслеживать уровень холестерина в организме. По ее словам, хронические заболевания, такие как диабет и гипертония, также негативно влияют на сетчатку.