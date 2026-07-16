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16 июля 2026 в 17:00

Психолог раскрыл сценарий, из-за которого девушки выходят за осужденных

Психолог Иванов: в отношениях с осужденным просматривается созависимый сценарий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В ситуациях, когда девушки вступают в отношения с осужденными, просматривается созависимый и мазохистический психологические сценарии, рассказал NEWS.ru психолог Никита Иванов. Он добавил, что зачастую женщин привлекает фантазийный образ, а не реальный человек.

Объяснить выбор конкретной девушки заочно невозможно. Но в подобных историях иногда видны созависимые и мазохистические сценарии отношений. Привлекать может не само преступление, а образ «опасного, но со мной другого» мужчины и фантазия о том, что его можно понять, спасти или изменить, — поделился Иванов.

При этом отношения с пожизненно осужденным парадоксально безопасны, отметил специалист. Он пояснил, что в них партнер физически недоступен, его можно идеализировать и не сталкиваться с проблемами, возникающими в обычной совместной жизни.

Ранее осужденный на пожизненное лишение свободы за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин». Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы.

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