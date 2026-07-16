Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте

Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте Два человека пострадали из-за обрушения потолка на станции метро в Ташкенте

Два человека получили легкие травмы в результате частичного обрушения декоративных элементов потолка на платформе станции наземной линии метро в Ташкенте, сообщила в Telegram пресс-служба мэрии. Инцидент произошел 16 июля на станции «Турон», пострадавшим оказана необходимая помощь.

Шестнадцатого июля на 13-й станции наземной линии метро «Турон» произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Инженерные службы метрополитена приступили к визуальному осмотру и технической диагностике несущих и облицовочных конструкций. По предварительным данным, разрушению подверглась исключительно декоративная отделка потолочного перекрытия.

Для выявления причин инцидента сформирована профильная комиссия, ведутся восстановительные мероприятия. На период проведения обследований и ремонтных работ станция закрыта для входа и выхода пассажиров, на прилегающих маршрутах организовано движение дополнительных автобусов.

Ранее на пляже в Приморском крае рухнул пешеходный мост. В момент обрушения под конструкцией находились несовершеннолетние, которые забирались на мост и прыгали в воду. Предварительно, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил травму пальца.