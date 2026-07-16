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16 июля 2026 в 16:52

Гастроэнтеролог объяснила феномен условного вкусового отвращения

Гастроэнтеролог Савельева связала эффект Гарсии с эволюционным механизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эффект Гарсии или так называемое условное вкусовое отвращение связано с защитным механизмом организма, который достался человеку в ходе эволюции, заявила в беседе со «Здоровье Mail» гастроэнтеролог Наталья Савельева. Речь идет о ситуации, когда после отравления у человека вырабатывается стойкая неприязнь к продукту, который он ел накануне. Мозг начинает воспринимать его как потенциально опасный.

В ходе экспериментов американского исследователя Джона Гарсии крысам предлагали сладкую воду с последующим воздействием рентгеновского излучения, рассказала Савельева. Спустя примерно 30 минут после процедуры у животных наблюдалось ухудшение состояния. После нескольких повторений крысы начали избегать подслащенной жидкости, формируя устойчивую связь между ее употреблением и негативными последствиями.

Врач пояснила, что аналогичный механизм работает и в отношении человека. Он эволюционно помогал предкам избегать ядовитой пищи. Для древних людей было жизненно важно быстро распознавать потенциально опасные продукты, поэтому организм действует по принципу перестраховки.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. Специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

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