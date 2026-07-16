Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней Терапевт Козлов: от испанских слизней можно заразиться легочным червем

От испанских слизней можно заразиться легочным червем, рассказал «Здоровью Mail» терапевт Александр Козлов. Он отметил, что основная опасность заключается в случайном проглатывании слизи.

Специалист объяснил, что личинки крысиного легочного червя способны вызвать эозинофильный менингит, а также возбудителей кишечных инфекций. Чаще всего люди заражаются, употребляя в пищу плохо вымытые салатные листья, зелень или ягоды с частицами слизня или его слизи.

Козлов рассказал, что личинки паразита погибают при высыхании слизи, но на влажных овощах остаются активными. Он призвал тщательно промывать каждый лист зелени под проточной водой и не трогать лицо грязными руками после контакта со слизнями.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается пик активности гигантских испанских слизней после продолжительных ливней. Все моллюски имеют длину более 10 сантиметров.