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16 июля 2026 в 17:00

Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней

Терапевт Козлов: от испанских слизней можно заразиться легочным червем

Испанский слизень Испанский слизень Фото: Shutterstock/FOTODOM
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От испанских слизней можно заразиться легочным червем, рассказал «Здоровью Mail» терапевт Александр Козлов. Он отметил, что основная опасность заключается в случайном проглатывании слизи.

Специалист объяснил, что личинки крысиного легочного червя способны вызвать эозинофильный менингит, а также возбудителей кишечных инфекций. Чаще всего люди заражаются, употребляя в пищу плохо вымытые салатные листья, зелень или ягоды с частицами слизня или его слизи.

Козлов рассказал, что личинки паразита погибают при высыхании слизи, но на влажных овощах остаются активными. Он призвал тщательно промывать каждый лист зелени под проточной водой и не трогать лицо грязными руками после контакта со слизнями.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается пик активности гигантских испанских слизней после продолжительных ливней. Все моллюски имеют длину более 10 сантиметров.

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