В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал запретить школам отсеивать учеников после девятого класса. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что переход на старшую ступень образования не должен основываться на успеваемости или личных достижениях ученика.

Право на получение полного среднего образования должно быть гарантировано каждому школьнику, завершившему обучение в девятом классе. Недопустимо превращать переход в 10 класс во внутренний конкурс, когда детей фактически отсеивают по рейтингу оценок, олимпиадам или иным критериям, не предусмотренным федеральным законодательством. Безусловно, профильные классы могут предъявлять доптребования к подготовке учащихся. Однако если ребенок хочет продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование, госсистема обязана предоставить ему такую возможность. Иначе мы получаем ситуацию, когда подростков в 15–16 лет фактически вынуждают менять образовательную траекторию не по собственному выбору, — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что намерен направить соответствующий запрос в Министерство просвещения РФ. По словам сенатора, в некоторых регионах России прокуратура уже выявляла подобные нарушения и требовала восстановить права детей на поступление в 10 класс.

Ранее депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также оглашения результатов экзаменов. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову.