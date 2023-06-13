Военэксперт объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине Военэксперт Коротченко: «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что «санитарная зона» из-за атак Украины будет распространяться вглубь Украины. Он предположил, что ширина зоны составит 150 километров.

С учетом четырех новых регионов будет существовать, также вглубь от российских границ, уже на территории Украины, <...> соответствующая зона, где пройдет демилитаризация и не будет украинских войск, соответственно, и средств, с помощью которых будут наноситься удары по российской территории. Очевидно, зона должна быть на глубину 150 километров, по экспертной оценке. Мы понимаем, что это задача не текущего периода, а перспективная, но в будущем ее предстоит решить, — сказал Коротченко.

По его словам, эта зона будет создана после того, как будет отбито украинское контрнаступление и Россия выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ. После этого зона будет расширена еще дальше от границ России, если того потребуют обстоятельства.

Ранее Путин заявил, что проблема ударов по приграничным территориям существует, но будет решена. Он объяснил, что Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений.