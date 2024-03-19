Корабль «Капитан Лобанов» затонул в Балтике? Что случилось, кто погиб

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Рыболовецкое судно «Капитан Лобанов» во время церемонии спуска на воду в Калининградской области

В акватории Балтийского моря в Калининградской области в результате пожара на траулере «Капитан Лобанов» погиб один человек и четверо пострадали. Какие последние новости известны?

Что известно о корабле «Капитан Лобанов»

Малый рыболовный траулер рефрижераторный типа (МРТР) «Капитан Лобанов» впервые был спущен на воду в 1977 году. В декабре 2017 года он был вновь введен в строй после глубокой модернизации.

«Меры, которые принимаются в рыбохозяйственной отрасли в том числе по поручению президента, — квоты под киль, другие механизмы — достаточно серьезно активизировали интерес рыбаков к модернизации, строительству флота. Появились новые заказы и у наших судостроителей: на ПСЗ „Янтарь“, здесь, в Светлом сами рыбаки занимаются глубокой модернизацией. Надеюсь, в ближайшее время мы перейдем к строительству нового судна. Очень приятно, что оно проектируется местной компанией. Вся эта работа заслуживает большого уважения и поддержки», — говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Отмечалось, что мощность судна тогда была увеличена в два раза, а грузоподъемность — в три раза, сохранность улова — в пять раз. Также судно в результате модернизации получило: кормовую схему траления, новый рыбопромысловый комплекс, помещение рыбообрабатывающего цеха, новую рулевую рубку, новые наливные трюмы с системой RSW, увеличение вместимости трюмов с 57,2 т до 107,0 т, увеличение мощности главного двигателя на 350 л.с. и уменьшение численности экипажа с 15 до 9 человек.

Что произошло на борту судна 19 марта

Сегодня, в 14:53 по московскому времени Telegram-канал «112» сообщил, что «Капитан Лобанов» затонул недалеко от города Пионерского Калининградской области.

«Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области. Один человек погиб, двое пропали без вести. Многострадальное судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, тогда обошлось без жертв. Сегодня, около 11 часов утра, корабль подал сигнал бедствия из-за пожара на борту. На место выдвинулись спасатели», — говорилось в публикации.

По данным Amber Mash, тревогу экипаж судна подал около 11 часов утра из-за пожара на судне.

«Траулер „Капитан Лобанов“ затонул недалеко от Пионерского в Калининградской области. Один человек погиб, двое пропали без вести. Моряки подали сигнал бедствия около 11 утра — корабль загорелся. Спасатели сработали оперативно, но нашли только четверых рыбаков из семи. Они в больнице», — сообщали авторы канала.

По данным SHOT, корабль был гружен рыбой.

«Он вышел из города Светлого и направился в Балтийск. На борту было семь членов экипажа. В одиннадцатом часу на судне раздался хлопок и возник пожар, потушить который самостоятельно не удалось, около 10:50 экипаж подал сигнал бедствия», — сообщил источник.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с «Известиями» заявил, что на корабле действительно произошел пожар и есть пострадавшие.

«От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших», — пояснил он.

Также власти региона подтвердили, что в результате инцидента на судне один человек погиб, его родственникам выплатят 1 млн рублей, а пострадавшие получат по 500 тысяч.

«Семьям моряков, которых спасли с траулера „Капитан Лобанов“, заплатят по 500 тысяч. У всех — ожоги, раны и переохлаждения. Один — в ЦГКБ (состояние тяжелое), другого перевели оттуда же на амбулаторное лечение. Еще двое — в больнице Пионерского. Родственники моряка, который погиб, тоже получат компенсацию — миллион. Корабль буксируют в порт Светлого», — отметил Amber Mash.

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