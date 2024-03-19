Названо число погибших при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» Один человек погиб во время пожара на траулере «Капитан Лобанов»

Один человек погиб из-за пожара на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом, сообщили ТАСС власти региона. Известно, что несколько человек получили травмы, всем им оказывается необходимая помощь.

Также власти заявили, что семье погибшего выплатят 1 млн рублей. Родственники пострадавших получат по 500 тысяч.

Возгорание произошло во вторник, 19 марта из-за нештатной ситуации. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков отметил, что ситуация находится на личном контроле у главы Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее авария произошла на Шагонарской ТЭЦ в Туве, там прогремел взрыв, за которым последовал пожар. По информации местных властей, травмы получили 23 человека. Как сообщил глава республики Владислав Ховалыг, один из пострадавших при аварии скончался в больнице Красноярска.

До этого СМИ сообщали, что пожар вспыхнул в самолете авиакомпании «Аэрофлот» на высоте примерно 11 тысяч метров, там загорелся терминал для безналичной оплаты. На борту воздушного судна находились 138 пассажиров. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.