Огонь вспыхнул на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом ТАСС: траулер «Капитан Лобанов» загорелся в Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание началось на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области из-за нештатной ситуации, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По его словам, при пожаре получили травмы несколько человек, всем им оказывается необходимая помощь.

Сегодня в результате нештатной ситуации на борту траулера «Капитан Лобанов» возник пожар. Есть пострадавшие. <...> Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь, — заявил Лысков.

Глава правительственной пресс-службы добавил, что помощь также будет оказана родственникам пострадавших. Как отметил Лысков, ситуация находится на личном контроле у главы Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее авария произошла на Шагонарской ТЭЦ в Туве, там прогремел взрыв, за которым последовал пожар. По информации местных властей, травмы получили 23 человека. Как сообщил глава республики Владислав Ховалыг, один из пострадавших при аварии скончался в больнице Красноярска.

До этого СМИ сообщали, что пожар вспыхнул в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров, там загорелся терминал для безналичной оплаты. На его борту находились 138 пассажиров. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.