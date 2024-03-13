На борту летевшего в Стамбул Boeing вспыхнул пожар SHOT: на борту Boeing загорелся терминал для безналичной оплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты, сообщает Telegram-канал SHOT. На борту самолета, следовавшего рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров.

По данным канала, ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.

Ранее Управление гражданской авиации США (FAA, ФАА) после случая с отвалившейся в полете частью фюзеляжа Boeing 737 Max организовало аудит в отношении производителя и выявило значительное число нарушений при производственном процессе. Выяснилось, что механики поставщика Spirit AeroSystems использовали ключ-карту от отеля для проверки уплотнителя двери, а вместо смазочных материалов для нее наносили на уплотнитель жидкое мыло для мытья посуды.

До этого сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.